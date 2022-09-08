Kadın seçmenden Meral Akşener’e: Mansur Yavaş'ı aday yapın

Esnaf ziyareti sırasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yolunu kesen bir kadın, ağlayarak Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş’ın gösterilmesini talep etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf gezisine çıktı, ağlayan bir kadının yakarışlarıyla karşılaştı.

Akşener’in yolunu kesen kadın, önce sakin sakin “Başkanım” dedi, sonra ağlamaya başladı.

Yalvardı, “gerekirse ayaklarınıza kapanayım” dedi

“Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım. 6’lı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın.” diyen kadın, halkın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’ı, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini söyledi.

“Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş’ı istiyoruz”

Yalova’dan geldiğini belirten ve taleplerini sürdüren kadın, kazanamayacak adayı istemediklerini açık açık dile getirdi.

Akşener’e sarılarak hıçkırıklara boğulan kadın, “Başbakanımız sizsiniz, biz halk olarak Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş’ı istiyoruz. Kazanmayacak insanı sakın kabul etmeyin, sakın bizi bir daha bu kuyunun içerisine atmayın. Umudumuz sizsiniz, size yalvarıyorum. Ben size çok güveniyorum, ipler sizin elinizde.” diye konuştu.

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“9 senedir EYT mağduruyum”

Ardından kadının eşi araya girdi ve yıllardır EYT mağduru olduğunu söyledi.

Derdini anlatmaya çalışan eş, “5 senedir çalışmıyorum, yaşım 50, 9 senedir EYT mağduruyum. Hiç kimse iş vermiyor bana.” şeklinde konuştu.

İyi Partili Akşener, çiftin istekleri karşısında sadece “Tamam” demekle yetindi.