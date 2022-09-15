Kadir İnanır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Yeşilçamın ünlü isimlerinden Kadir İnanır, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda, Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçiyordu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kuruçeşme'de görüntülenen usta oyuncunun zayıf hali dikkat çekmişti.

Kadir İnanır bu kez de farklı bir olayla gündeme geldi.

Kaftancıoğlu ağırladı

Usta oyuncu Kadir İnanır, bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi.

Ziyareti CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan el çektirilen Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

"İyi ki varlar, iyi ki sanat var"



Kaftancıoğlu paylaşımında, "Çok kıymetli dostlarım; Türk sinemasının yüzakı, hemşehrim Kadir İnanır ve usta tiyatrocu, sinema sanatçısı Jülide Kural’ı il başkanlığımızda ağırlamanın mutluluğu… İyi ki varlar, iyi ki sanat var, iyi ki sanatçılar var, nefes almamızı sağlayan…" ifadeleriyle duyurdu.





HDP'lilerle tiyatro oyunu izlemişti

Görüşme sonrası il başkanlığından ayrılan ünlü oyuncu Kadir İnanır, 2020 yılında HDP’lilerle yan yana tiyatro oyunu izlemesi tepki çekmişti.

Kadir İnanır, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı oyunu, Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Pervin Buldan ile en ön sırada izlemişti.



