Kadir Sağdıç kimdir? Emekli Amiral Kadir Sağdıç hakkında bilgiler..

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni konu edinen ve darbe imaları barındıran skandal Montrö bildirisine imza atan Kadir Sağdıç hakkındaki bilgiler merak edildi. Peki, Kadir Sağdıç kimdir?

104 emekli amiral tarafından yayımlanan 'Montrö' bildirisine imza atanlar arasında Emekli Amiral Kadir Sağdıç da yer alıyor.

Kadir Sağdıç ile birlikte 'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Kadir Sağdıç hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu.

Peki, Kadir Sağdıç kimdir? Emekli Amiral Kadir Sağdıç hangi görevlerde bulundu? İşte, Kadir Sağdıç hakkında bilgiler..

KADİR SAĞDIÇ KİMDİR?

Kadir Sağdıç'ın adı Balyoz iddianamesinde ‘Ankara Birlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral’ olarak geçmişti.

Balyoz darbesinde dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Alpkaya’yı gözaltına alacak kişi olarak görevlendirilen Sağdıç, 6 yıl sonra Kafes Eylem Planı’yla gündeme gelmişti.

Kafes Planı’nı uygulayacak hücrelerin başındaki danışma kurulunun 2 numaralı ismi olarak adı geçen Sağdıç, Kafes davasının sanığı olmuştu.

Balyoz Davası nedeniyle 3 yıl 4 ay 8 gün hapis yatan Tuğamiral Kadir Sağdıç, yeniden yargılama sonucu beraat etmişti.