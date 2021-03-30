Kafeler cumartesi açık mı, kapalı mı? Cumartesi günleri kısıtlama olan iller..

Kafeler cumartesi açık mı, kapalı mı? Cumartesi günleri kısıtlama olan iller..

Türkiye'nin illere göre vaka sayılarına göre güncellenen risk haritası doğrultusunda Kabine Kurulu toplantısından yeni kararlar çıktı. Peki cumartesi günleri yasak var mı, kafeler kapalı mı?

Kabine Kurulu toplantısında salgının gidişatını kontrol altına almak amacıyla yeni kısıtlama kararları açıklandı.

81 ilin vaka sayılarına göre güncellenen risk haritasında, 58 il kırmızı renge büründü.

Cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma kısıtlaması, bazı iller için yeniden uygulanacak. Bu gelişmelerin akabinde vatandaşlar cumartesi yasaklarına dair detayları merak ediyor.

Kafeler cumartesi açık mı, kapalı mı olacak? Hangi illerde cumartesi günleri yasak var? İşte detaylar..

KAFELER CUMARTESİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek."

CUMARTESİ GÜNLERİ YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek" açıklamasında bulundu.

Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." dedi.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİKLİ (KIRMIZI) İLLER

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı,Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır.

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU) İLLER

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa.

ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

Düşük riskli tek il Şırnak.