Kafe ve restoranlara destek ödemesi başladı mı? İşletmelere ciro desteği ne kadar?

Kafe ve restoranlara destek ödemesi başladı mı? İşletmelere ciro desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kısıtlı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Kafe ve restoran sahipleri, konuyla ilgili detayları araştırıyor.

Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması amacıyla kafe ve restoranların yalnızca gel-al veya paket servis hizmeti vermesine izin veriliyor.

Ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnafa destek müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu yüzde 50 azalan işletmelere 2 bin ile 40 bin lira arasında ciro kaybı destek ödemesi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili detayları araştırlamara başlayan işletme sahipleri, kafe ve restoran destek ödemeleri başladı mı, şartları neler, ne zaman? gibi soruları merak ediyor.

İşte kafe ve restoran destek ödemesi detayları..

KAFE VE RESTORANLARA DESTEK ÖDEMESİ BAŞLADI MI?

Restoran ve kafe destek ödeme başvurusu e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme ile hak sahiplerine yapılacak ödemeler, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak olan tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.​​​​​​

Detaylı bilgi ve şartların önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

TİCARİ İŞLETMELERE CİRO DESTEĞİ NE KADAR?

Esnaf için önümüzdeki Kabine toplantısında da yeni tedbirlerin alınacağının mesajını veren Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlere ciro desteği açıklamasında bulundu..

"Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 3 milyon lira cirosu altında olan esnafa destek ödemesi yapacağız.

Cirosu yüzde 50 ve daha fazla kazanan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun yüzde 3'ü kadar destek ödemesi yapacağız. Cirosu yüzde 50 ve daha fazla kazanan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun yüzde 3'ü kadar destek ödemesi yapacağız."