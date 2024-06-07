AA
Kafkas Kartalı 2024 tatbikatı devam ediyor...
Tatbikat; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleşiyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan da tatbikata dar açıklama geldi.
Tatbikata dair detaylar paylaşıldı
Yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'da başlayan "Kafkas Kartalı 2024" adlı tatbikatta, kamuflajlı birlikler temsili düşman mıntıkalarına ani baskınlar düzenledi.
Tatbikatta, temsili düşmanın komuta merkezi, iletişim araçları devre dışı bırakılırken, insan gücü de etkisiz hale getirildi.
Görevler başarıyla yerine getirildi
Özel kuvvet mensuplarının tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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