Katıldığı canlı yayında AK Parti'ye yüklenen CHP'li Kaftancıoğlu, "Önümüzdeki süreç, bir erken seçim ya da başka bir şey getirebilir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV canlı yayınına katıldı.

Kaftancıoğlu'nun yayında yaptığı açıklamalar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Öyle ki; Kaftancıoğlu'nun sözleri darbe iması olarak değerlendirildi.

"İKTİDARI İYİ BİR YERE GÖTÜRMÜYOR"

Kaftancıoğlu'nun yayında, "Bir kişinin aklıyla iş yapmaları, iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor.

"ERKEN SEÇİM YA DA BAŞKA BİR ŞEYİ GETİREBİLİR.."

Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçim ya da başka bir şeyi getirebilir. Bu ülkenin halkın, gerçekten gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet etmek için uğraştığını biliyor.

"İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNE, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİŞATI GÖRÜYORUM"

Kimin de böylesi bir dönemde dahi ne ile uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim; bir iktidar değişikliğine, hatta daha da ileri gideyim bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum." ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri darbe iması olarak anlaşıldı İZLE