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İHA

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu.

Sarsıntının ardından birçok kişi evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi.

Kağıthane’de yaşayan vatandaşların ilk durağı ise Hasbahçe Mesire Alanı oldu.

VATANDAŞLAR AÇIK ALANLARI TERCİH ETTİ

Deprem sonrası evlerine girmeye çekinen çok sayıda kişi, piknik sandalyeleri ve battaniyeleriyle mesire alanına geldi.

Hasbahçe’de yoğunluk oluşurken, vatandaşlar güvenli alanlarda kalmayı tercih etti.

ALAN DOLUP TAŞTI

Kağıthane Belediyesi’nin sık kullanılan açık alanlarından biri olan Hasbahçe Mesire Alanı, öğle saatlerinden itibaren yüzlerce vatandaşa ev sahipliği yaptı.

Mesire alanındaki kalabalık, dron kamerasıyla görüntülendi.