Kağıthane'de sahte 1 milyar dolar ele geçirildi Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en büyük sahte döviz operasyonunda ele geçirilen 1 milyar doların Afrika ülkelerine gönderilmek için hazırlandığı belirlendi.

DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyrukluların ağırlıkta olduğu şebekenin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin, Kağıthane'de bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıkları, depo içerisinde uzun süre kaldıkları, depoya çok sayıda kargo kolisi ve kasaların taşındığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, paraları basan ve nakledecek olan D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. adlı 3 İsveç vatandaşı, J.W. adlı İngiltere vatandaşı, A.K.K. adlı Gana vatandaşı ile A.Ö. adlı Türk'ü suçüstü yakaladı.

10 milyon adet sahte 100 dolar

Depoda yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine götürülmek üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet 100'lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.

Şüphelilerin Şişli'de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan jandarma ekipleri, bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu.

Tarihe geçen operasyon

Şüpheliler ile ilgili ülke konsoloslukları bilgilendirildiği belirtilirken yakalanan sahte doların, Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte parası olduğu vurgulandı.