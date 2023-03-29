Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında eğitime katıldı Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 20 Şubat-24 Mart 2023 tarihleri arasında icra edilen askeri eğitime ilişkin paylaşımda bulundu.

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Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, terörü bitirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde icra edilen eğitime katıldı.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen vatan nöbetine de devam eden askerlere, keşif köpekleri de eğitimde eşlik etti.

MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Şubat-24 Mart tarihleri arasında icra edilen faaliyete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

MSB, şu ifadelere yer verdi: