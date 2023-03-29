Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında eğitime katıldı

Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.
Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, terörü bitirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Bu kapsamda güvenlik güçleri, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde icra edilen eğitime katıldı.
Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen vatan nöbetine de devam eden askerlere, keşif köpekleri de eğitimde eşlik etti.
MSB paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 20 Şubat-24 Mart tarihleri arasında icra edilen faaliyete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
MSB, şu ifadelere yer verdi:
Hazır, daima hazır. Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca 20 Şubat-24 Mart 2023 tarihleri arasında ‘12’nci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama-Kurtarma Kursu’ icra edildi.