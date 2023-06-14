Kahraman Türk askeri hainlerin ensesinde! 41 terörist daha öldürüldü... Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

ensonhaber.com

Şanlı Türk askeri, hain teröristlerin kökünü kazımakta kararlı.

Örgüt üyelerinin inlerini mezara çeviren Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Başarıyla yürütülen operasyonlar kapsamında terör belası her geçen gün yok olmaya ilerliyor.

Askerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği "tek bir terörist dahi kalmayıncaya dek" anlayışıyla operasyonları gerçekleştiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, hemen hemen her yeni günde bir başarılı operasyonu daha duyuruyor.

41 terörist daha yok edildi

Bu kez haber, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden geldi.

Kahraman askerler, tespit edilen terör yuvalarını vurmak suretiyle 41 haini daha öldürdü.

"Teröristleri kazdıkları çukura gömmeyi sürdüreceğiz"

Bakanlık, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu;