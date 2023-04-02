Kahramanamaraş'ta depremin ardından tarihi hamamın dairesel pencereleri ortaya çıktı Depremin ardından 400 yıllık Paşa Hamamı'nın kubbe üzerinde yer alan dairesel pencereleri depremle birlikte ortaya çıktı. Hamam 1952 yılında kullanılamaz hale geldi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 2 ay geçti...

Yaşanan depremlerin bilançosu her geçen gün artıyor.

Asrın felaketinni ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaş ise yaşanan depremlerden yaralı olarak kurtuldu.

Depremlerde birçok tarihi eser de hasar aldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Paşa Hamamı'nında farklı bir görüntü kaydedildi.

6 dairesel pencere ortaya çıktı

Osmanlı döneminden kalan ve en az 400 yıllık hamamda, 2 büyük depremin ardından bazı hatları da toprakların içe çökmesiyle gün yüzüne çıktı.

Dron ile havadan görüntülenen hamamın ortasındaki dairesel alanın daha önce yapılan çalışmalarla ortaya çıkartıldığı diğer pencere olarak kullanılan 6 dairesel pencerenin ise depremle ortaya çıktığı ifade edildi.

1952 yılında kullanılamaz hale geldi

Paşa Hamamı olarak bilinen hamamın zamanında Yahudiler tarafından da kullanıldığı, 1952 yılında ana kubbesinin çökmesiyle zamanla yıkıntıların oluşup kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

1952’den bugüne kadar bir kısmı yıkılmış mahallenin ortasında harabe olarak kalan ve 400 yıla aşkın bir tarihe sahip olan hamam geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkartılmaya başlanmış ama devamı gelmemişti.

"Dönemin kadıları yıkanmak için hep buraya gelirmiş"

Atıl kalan hamamın hem Kahramanmaraş hem de mahalle için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yaşar Ibrıkçı şöyle konuştu: