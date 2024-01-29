Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar ile terör örgütlerine göz açtırmıyor...
Bu kapsamda da yapılan operasyonlar hakkında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilgi veriyor.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır'da, Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında düzenlenen operasyonun 131 tim, 1174 jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularıyla J-SİHA- ATAK helikopterlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Yerlikaya, operasyonlarda patlamaya hazır hale getirilmiş ve düzenekleri kurulmuş 159 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiği de söyledi.
Yerlikaya'nın devam eden açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
7 ilde operasyon
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47” operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda ROKETATAR, EL BOMBASI ile 159 kg PATLAYICI MADDE ele geçirildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden Terör Örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Milletimizin Duası Bizimle.
Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır’da ( Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında ) 131 tim, 1174 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile J-SİHA- ATAK helikopterlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-47 operasyonlarında;
PATLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ,DÜZENEKLERİ KURULMUŞ 159 KG patlayıcı madde,
5 adet RPG-7 ROKETATAR,
8 adet EL BOMBASI,
EYP düzenekleri,
Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,
3 adet AK-47 Piyade Tüfeği,
Av Tüfeği,
12 adet piyade tüfeği şarjörü,
267 adet mühimmat,
9 adet elektronik devre kartı,
30 adet el telsizi,
Optik cihaz,
El dürbünü,
4 adet akü,
25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı.
Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış