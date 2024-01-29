'Kahramanlar-47' operasyonları: 28 terör hedefi imha edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-47' operasyonları hakkında, sosyal medyadan bilgi verdi.

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ensonhaber.com

Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar ile terör örgütlerine göz açtırmıyor...

Bu kapsamda da yapılan operasyonlar hakkında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilgi veriyor.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır'da, Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında düzenlenen operasyonun 131 tim, 1174 jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularıyla J-SİHA- ATAK helikopterlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda patlamaya hazır hale getirilmiş ve düzenekleri kurulmuş 159 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiği de söyledi.

Yerlikaya'nın devam eden açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

7 ilde operasyon