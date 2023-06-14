Kahramanmaraş Çağlayancerit cevizi AB'den coğrafi işaret tescili aldı Kahramanmaraş, Çağlayancerit ceviziyle ilk kez Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Tüm üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş Çağlayancerit ilçesinde yetiştirilen ceviz, coğrafi koşulları, iklimi, rakımı ve sulama suyu özellikleri nedeniyle Avrupa Birliği'nden'den (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Çağlayancerit cevizi, dolgun gövdeli, ekstra irilikte, açık sarı iç renginde ve yumuşak yapılı olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca zirai ilaç ve suni gübre kullanılmadan yetiştiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan Çağlayancerit cevizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhracat potansiyeline vurgu yaptı

Çağlayancerit cevizinin Kahramanmaraş’ın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olduğunu belirten Başkan Güngör, AB coğrafi işaret tesciliyle birlikte Çağlayancerit cevizinin uluslararası tanınırlığı ve rekabet gücünün artacağını, iç talep ve ihracat potansiyelinin güçleneceğini, bölge ekonomisi ve istihdamına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Çağlayancerit cevizinin katma değerinin artırılması noktasında çalışmaların devam ettiğini açıklamalarına ekleyen Güngör, Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle Çağlayancerit’e kazandırılan Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ne ilişkin de bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş’ın AB tescilli ilk ürünü

Çağlayancerit cevizinin Kahramanmaraş’ın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, şu ifadeleri kullandı:

2012 yılında Türk Patent Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret alan Çağlayancerit cevizimiz artık Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret tesciline layık görüldü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’mizin öncülüğünde 2020 yılında Avrupa Birliği’ne yapmış olduğumuz başvurumuz, 3 yıllık görüşmeler neticesinde başarıyla sonuçlanarak AB resmi gazetesinde yayımlandı ve Çağlayancerit cevizimiz AB Coğrafi İşaret Tescili aldı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çağlayancerit cevizi, Kahramanmaraş’ımızın AB coğrafi işaret tescilli ilk ürünü olma özelliğine sahip.

"Her ceviz Çağlayancerit cevizi değildir"

Çağlayancerit cevizinin özelliklerine ilişkin de bilgiler aktaran Güngör şöyle devam etti:

Çağlayancerit cevizi; iriliği, iç beyazlığı, ince kabuklu oluşu, kendine özgü aroma yoğunluğu bakımından diğer yörelerde üretilen cevizden kalite ve tat bakımından çok büyük farklılıklar gösteriyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi her ceviz, Çağlayancerit cevizi değildir. Ülkemizde AB tescilli 10 ürünümüz vardı. Bu sayı Çağlayancerit cevizinin de tesciliyle 11’e çıktı.

"Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun"

Başkan Güngör açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: