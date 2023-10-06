Kahramanmaraş depremden 8 ay sonra drone ile görüntülendi! Tanınmaz hale geldi... Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremler sonrası ağır hasar alıp binlerce binanın yıkıldığı şehir merkezi, 8 ay sonra dron ile görüntülenirken vatandaş yaşadıkları hüznü ifade etti.

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İHA

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı...

Yıkıcı depremler 11 ili etkiledi.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olarak kaydedildi.

Şehir boş kaldı

Kentte binlerce ev ve iş yeri ise hasar alırken şehir merkezindeki bazı bölgeleri tanınmaz hale geldi.

Özellikle Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarının etrafı boş kaldı.

Kent drone ile görüntülendi

Depremin yıkıcı etkisi 8 ay sonra drone ile görüntülendi.

Görüntülerde kimi yerlerin boş, kimi yerlerin ise konteyner ve prefabriklerle doldurulduğu görüldü.

Vatandaşlar ise Kahramanmaraş’ın bir an önce ayağa kalkmasını istiyor.

"Aynı şekilde yapılmasını talep ediyoruz"

Menşur Saçma isimli vatandaş, şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş’ın göbeği bu caddeler. Tekrar aynı şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Burada esnafların birçoğu üst bölgelere taşındı. Cumhurbaşkanımız ve vekillerimize söylüyorum yüksek bina olması şart değil zemin artı dört beş kat olsun ama merkezimiz tekrar ayağa kalksın. Çünkü bu alanlar ayağa kalkmaz ise şehir merkezimiz ölecek.

"Selam verip selam aldığım arkadaşlarım yok"

Bir diğer vatandaş Hacı Mustafa Özçelebi ise, şöyle dedi:

Cumhurbaşkanımızın Allah yokluğunu vermesin. Kahramanmaraş ayakta kendi kendini idare ediyor fakat sahipsiz bir memleket. Her taraf garip gureba halde burası merkezi bir yer.



Her gün akşam eve giderken ve sabah gelirken moralim bozuluyor. Selam verip selam aldığım arkadaşlarım yok. İş yerleri ve yaşam alanları yok.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)