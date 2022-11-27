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    Kahramanmaraş, kar ile buluştu

    Onikişubat ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Vatandaşlar, yağış sonrası manzaranın tadını çıkardı.
    • 27.11.2022 - 11:06
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    Kahramanmaraş, kar ile buluştu

    Türkiye'de kar alarmı başladı.

    Her geçen gün kar yağışının başladığı illere, Kahramanmaraş da eklendi.

    Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi'nde, kar yağışı başladı.

    Vatandaşlar karla buluştu

    Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

    Vatandaşlar ise bu eşsiz güzellikleri fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    Yağış gün boyu aralıkla devam edecek

    İlçede ise kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

    Kahramanmaraş, kar ile buluştu #1

    Kahramanmaraş, kar ile buluştu #2

    Kahramanmaraş, kar ile buluştu #3


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