Kahramanmaraş merkezli suç örgütü operasyonu: 21 gözaltı Kahramanmaraş merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

AA

Suç örgütleriyle mücadele devam ediyor...

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Şafak operasyonu düzenlendi

Ekipler, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te organize suç örgütü içerisinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığını tespit ettiği 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

21 şüpheli gözaltına alındı

Dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile toz, tablet ve sıvı olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşlemleri sürüyor

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)