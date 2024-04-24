Kahramanmaraşlı depremzedeler yeni evlerine kavuştu: Devletimize teşekkür ederiz 6 Şubat depremlerinin merkezinde, evleri yıkılan aileler anahtar teslimleri yapılan deprem konutlarına yerleşmeye başladı.

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İHA

Deprem bölgesinde afetin izleri silindi.

Şimdi ise yerini yeni deprem konutları aldı.

Asrın felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş'ta da hummalı çalışmalar yürütüldü.

Yaşanan depremlerin üzerinden 14 ay geçerken, il geneli toplam yapılacak olan 112 bin 414 kalıcı konut ve köy evi inşaatlarından tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Evlerine yerleşmeye başladılar

Deprem sonrası yeni yuvalarına kavuşan afetzede ailelerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Kimi depremzedenin anahtar teslimi sonrası eşyaları evine yerleştirdiği görüldü. Boş konutların ise kısa sürede hak sahiplerine teslim edilip yerleştirileceği öğrenildi.

"Devletimize teşekkür ederiz"

Evinin ağır hasar alması sonucu yeni deprem konutuna yerleştiğini ifade eden Mehmet Can, “Doğukent bölgesinde oturuyordum, evimiz ağır hasar aldı ve hak sahipliğinden yeni evimiz çıktı. Devletimize teşekkür ederiz. Kurban Bayramı’nı tamamen burada geçirmek istiyoruz. Biz 7 kişilik bir aileyiz, yaşlı babam da var. Kalite yönünden her şey çok güzel.” dedi.

"Hak sahipliğinden evimiz çıktı"

Bir başka afetzede Gülten Şahin ise “Deprem zor günler yaşattı bizlere fakat ben Ankara’ya gittim ve eylül ayına kadar orada geçirdik. Hak sahipliğinden evimiz çıktı, çok teşekkür ederim. Evimizi aldık ancak eşyaları taşımadık, ileri süreçte eşyalarımızı da taşıyacağız.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)