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    Kahramanmaraşlı gençler Kampüs Fest'le eğlendi

    Kahramanmaraşlı gençler Kampüs Fest'le eğlendi

    Heyecanla beklenen Kampüs Fest'te dolu dolu geçen iki gün, gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Ünlüler geçidinin yaşandığı programda gençler adeta eğlenceye doydu.
    • 14.10.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 09:29
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    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gençler için unutulmaz bir etkinliğe imza attı.

    12-13 Ekim tarihlerinde 'Genç Maraş' mottosuyla gerçekleştirilen 'Kampüs Fest' adlı gençlik festivalinde birbirinden ünlü isimler gençlerle bir araya geldi.

    Programın ilk günü, gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

    Ünlüler geçidi yaşandı

    Oyuncu Kadir Çöpdemir, sunucu Deniz Satar, gençlerin ilgiyle takip ettiği Adem Metan, Reşat Hacıahmetoğlu ve Muscar’ın yer aldığı etkinlikte birbirinden renkli anlar yaşandı.

    Gençlerin eğlenceye doyduğu buluşma soru cevapların ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla noktalandı.

    Kahramanmaraşlı gençler Kampüs Fest le eğlendi #1

    Sandıklı hediyeye şaşırdı

    Öte yandan davetlilere geleneksel sandık hediye edildi. Bu sırada hediyenin sandık olmasına şaşıran Deniz Satar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Deniz Satar'ın hediye sandık şaşkınlığı VİDEO

    Gençler Bengü'yle eğlendi

    Öte yandan gençler akşam konser alanına akın ederek başarılı şarkıcı Bengü'nün konseriyle eğlenmeye devam etti.

    Kahramanmaraşlı gençler Kampüs Fest le eğlendi #2

    Güncel konular ele alındı

    Festivalin ikinci gününde de yoğun katılım oldu. Araştırmacı yazar Zafer Şahin, Hüseyin Taha Karagöz ve Cüneyt Polat’ın katıldığı festivalde gençlerle birlikte güncel konular ele alındı.

    Kahramanmaraşlı gençler Kampüs Fest le eğlendi #3

    Konsere büyük ilgi

    Son olarak akşam saatlerinde devasa konser alanını dolduran dinleyiciler, Emir Can İğrek'in şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

    Kahramanmaraşlı gençler Kampüs Fest le eğlendi #4

    Kahramanmaraşlı gençler Kampüs Fest le eğlendi #5


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