Kahramanmaraş’ta 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Elbistan ilçesinde gerçekleşen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili de soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.

ilçe merkezinden Karahyük Mahallesi istikametine ilerleyen Ahmet A. idaresindeki otomobil, yoldan dönüş yapmak isteyen Semih D.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL KAZA YAPAN ARACA ÇARPTI

Kazada; araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından sürücüler ile Ahmet A.’nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi, otomobilden indi. Bu sırada; yine Elbistan ilçe merkezi istikametinden gelen Mustafa Ç. yönetimindeki otomobil, kaza yapan araca çarptı.

Onun hemen peşinden gelen Mehmet T. yönetimindeki ticari taksi de kazaya karışarak takla attı. Kazada, sürücülerden Mehmet T. ile Ahmet A. ve araçlarda bulunan Rabia A., Eyüp A., Nazife T. ve Şehriban T. yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.