Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'na işlenen dev Türk bayrağı ihtişamıyla büyüledi

Ahır Dağı'na dev bayrak işlendi...

Kahramanmaraş’ın simgelerinden bir olan Ahır Dağı’na Onikişubat Belediyesi tarafından nakış nakış işlenen dev Türk Bayrağı, ihtişamıyla dikkat çekiyor.

GÖKTÜRK-1'İN KAMERASINA YANSIDI

Milli gözlem uydusu Göktürk-1’in kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Ahır Dağı zirvesindeki dev Türk bayrağı tüm detaylarıyla görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf karesi, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

''YERYÜZÜNE SIĞMAYAN BİR SEVDADIR AY YILDIZ''

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik.

Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız" denildi.