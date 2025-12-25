Tülay Hatimoğulları'ndan 'anadilde ibadet' çağrısı: Kürtçe Kur'an okunabilmeli

'Terörsüz Türkiye' sürecinde son aşamaya gelindi...

Bu süreçte partilerin raporlarının görüşülmesine geçilirken, siyasiler talep ve isteklerini bir bir dile getiriyor.

Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu 1. Olağan Kongresi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı.

"YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYANIN İHTİYAÇ KULLANDIĞI ÇALIŞMA"

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu’nun önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kongrenin başarılı geçmesini dileyen Hatimoğulları, "Canı yürekten bu çalışmayı kutluyorum. Neden? Çünkü bu çalışma bizim üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ihtiyaç duyduğu çalışma" dedi.

'ANADİLDE İBADET' ÇAĞRISI

Burada dikkat çeken ifadeler kullanan Tülay Hatimoğulları'ndan 'anadilde ibadet' çağrısı geldi.

Hatimoğulları, "Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli, Kürtçe vaaz verebilmelidir. Ölüye saygı gösterilmelidir bu topraklarda. Ama ne yazık ki mevcut olan siyasal İslam'la bezenmiş bu devlet anlayışı bunu yapmıyor" dedi.

"ÖLÜYE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR"

"Anadilde özgürce ibadet edilmesi" gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, şunları kaydetti:

Cenazelerimizin toprakla buluşmasını engelliyor. Tırnak içinde bu teröristtir. İmama diyor ki sen bunun duasını okuyamazsın, namazını kılamazsın. Cenaze aracı vermiyor. Cenazelerimize müdahale ediyorlar. Gömülmesini müsaade edilmiyor. Gidin gece aileden beş kişiyle gömün diyorlar. Bu kabul edilemez. Ölüye saygı her şeyden önce gelir. Özellikle İslami değeri savunanlar ve bu topraklarda biz hep şuna inanırız; bir cenazenin bedeninin toprakla buluşması çok önemli bir şeydir. Ve bizim o insana karşı yapacağımız en önemli son görevimizdir. Fakat ne yazık ki ölüye de saygı gösterilmiyor ve bunlara karışılıyor. Buradan özellikle bu barış sürecini konuştuğumuz bugünlerde bir an önce cenazelere müdahalelerden, taziyelere müdahalelerden vazgeçilmesinin çağrısını yapıyoruz. Bizler biliyoruz ki gerçek anlamda bir barışı, gerçek anlamda bir adaleti tesis etmenin yolu eşit yurttaşlık hakkının hukuki zemininin oluşmasından geçer.

"MÜMİNLER ZULME KARŞI MUTLAKA DİRENMELİ"

Hatimoğulları, şöyle devam etti:

Açlık, yoksulluk hiçbir din kabul etmez. Mesela Peygamber efendimizin en bilinen sözlerinden birisi 'Komşusu açken yatan yatan bizden değildir'. Bu sadece kendi kapı komşunu kastetmez. Bu aynı zamanda bir sistemi kasteder. Bu sistem kesinlikle değişmeli ve müminler zulme karşı mutlaka direnmeli. Oysa mevcut iktidar yine siyasal İslam'ı kullanarak diyor ki, 'Mümin sabreder'. Bizler çektiğimiz acılara elbette sabrederiz. Ama bizler çektiğimiz acılığı kaderimiz olarak görmek istemez ve buna karşı sabretmek istemeyiz. Mücadele etmek ister, örgütlenmek ister ve bu sistemi kesinlikle değiştirmek isteriz. Ve din kardeşliği, din bezirganları din kardeşliğini istismar etmektedirler. Din bezirganlığına bu coğrafyada kesinlikle izin vermemeliyiz. Elbette din kardeşliği önemli, aynı zamanda coğrafya kardeşliği de önemlidir.











