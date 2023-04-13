Kahramanmaraş'ta depremde hasar alan cami dikkat çekti: İki minareden biri yıkıldı Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte, Kıllı Sanayiciler Camii'nin minarelerden biri tamamen yıkılırken, diğeri ise dimdik ayakta kaldı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

2'nci ayın geride kaldığı asrın felaketinde, şehirlerin yeniden ayaklandırılıyor.

Vatandaşların ihtiyaçları giderilirken, depremin de izleri hızlıca siliniyor. Bu süreçte yapılan çalışmalarda ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıkıyor.

Afetin merkezinde Türkoğlu ilçesinde birçok bina yıkılırken, çok sayıda da can kaybı yaşlandı.

Minarelerden biri ayakta kaldı

Depremlerde iki minareli Kıllı Sanayiciler Camii de büyük hasar aldı. Minarelerden biri tamamen yıkılırken, diğeri ise dimdik ayakta kaldı.

Enkaza dönüşen minarenin yola doğru devrildiği dikkat çekti. Ağır hasar alan cami ibadete kapatıldı.

Bazı vatandaşların da namazını caminin avlusunda kıldığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Adem Kök, depremin çok şiddetli olduğunu, yıkımın büyük olduğunu ve bir daha bugünleri yaşamamak için Allah'a dua ettiğini kaydetti.

"Halkımız bize her türlü desteğini verdi"

Mahalle esnafından Özkan Muluk, "Bir tanesi sağlam duruyor. Çok farklı duygulara girdik, çok farklı bir olay. Ben 3 gün sonra geldim, yurt dışındaydım. Depremi eşim ile çocuğum yaşadım. Çocuğum zaten bir karış yerden kurtuldu. Allah razı olsun halkımız bize her türlü desteğini verdi. Halen tüylerim ürperiyor. Allah kimseye yaşatmasın, çok kötü bir olaydı." diye konuştu.

"Çok farklı bir olay"

Cami minaresinin bir tanesinin sağlam durduğunu aktaran Muluk, "Çok farklı duygulara girdik, çok farklı bir olay. Çok şeylere tanık olduk." ifadelerini kullandı.