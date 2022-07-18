Kahramanmaraş'ta eski milletvekili Ali Sezal, toprağa verildi

Eski Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı cenaze töreniyle Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ali Sezal'ın cenazesi, Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin morgundan alınarak Abdülhamid Han Camii'ne getirildi.

Düzenlenen cenaze törenine; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ali Sezal'ın oğlu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, siyasi parti üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenazesi toprağa verildi

Cenaze namazının ardından Ali Sezal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Ali Sezal'ın siyasi geçmişi

DHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş'ın önde gelen siyasetçilerinden 4 çocuk babası Ali Sezal, 1989 yılında Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti. 2 dönem başkanlık yaptıktan sonra Meclis'e giren Sezal, 21'inci ve 22'nci dönem Kahramanmaraş milletvekili olarak çalışmıştı.





































