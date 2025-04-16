Kahramanmaraş'ta hak sahipleri deprem konutlarını gezdi

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bulunan 22 bloktan oluşan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Ebrar Sitesi’ndeki binalardan 18’i, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği, depremin simge yeri olan bölge, rezerv alan ilan edilerek inşaat çalışmalarına başlandı.

ANAHTAR TESLİMİ BAŞLADI

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bölgede 97'si iş yeri, 678'i konut olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm inşa edildi.

Tamamlanan konutların hak sahipleri belirlenerek anahtar teslimleri gerçekleştirilmeye başlandı. Anahtarlarını alanlar, buruk bir sevinçle de olsa dairelerini gezdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI MİSAFİR ETMEK İSTERİM"

64 yaşındaki Şazenuş Dingiş, "Deprem sonrası çadır kentte kaldık. Yeni konutlar yapıldı ve şu anda oğlumun evini gezdim çok hoşuma gitti, çok güzel dört dörtlük. Zor günler geçirdik, çok ağladım. Benim isteğim, ricam var. Buranın Ebrar Sitesi olarak değil de Recep Tayyip Erdoğan Sitesi olarak dillendirilmesini rica ediyorum. Çünkü onun her yerde imzası var. Kendisi gitse bile hatıraları kalsın.

Allah’ın izni ile bizim devletimize bu imkanları verdi ve bizleri bu imkanlara kavuşturdu. Allah razı olsun devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan ve insanlarımızdan. Evime geçince Cumhurbaşkanımızı misafir etmek isterim. Evladım ile sevgisi aynı." diye konuştu.

"YENİ EVLER ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Depremzedelerden Ayşe Yılmaz ise "Çok güzel, emeği geçenlerin ellerine sağlık. Yeni evleri gezdik çok hoşuma gitti." dedi.