Kahramanmaraş'ta saatlerce enkaz altında kalan aile kiraladıkları eve giremedi Depremlerde evleri yıkılan ve 8,5 buçuk saat enkaz altında kalarak yakınları tarafından kurtarılan aile, yeniden hayat kurmak için kiraladıkları eve girmekte zorluk çekiyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 2 aydan fazla zaman geçti...

Büyük coğrafyada hissedilen depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor.

Asrın felaketine merkez üssü Kahramanmaraş olan Dulkadiroğlu'ndaki Güzelyurt Mahallesi'nde 50 ev tamamen yıkıldı, 250 ev de zarar gördü.

8,5 saat sonra kurtuldular

Depreme yakalanan ailenin çocukları Cihat Eren (6), Esra Deniz (4) ve eşi Serap Tono (28) ile ilk depremde yıkılan evlerinin enkazında kalan Turgay Tono, yakınları tarafından 8,5 saat sonra kurtarıldı.

Kiraladıkları eve giremiyorlar

Aile, mahallede bir ev kiraladı ancak korkudan eve giremedi.

Evin önüne kurdukları çadıra yerleşen aile, birbirlerine destek olarak yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

Ailenin reisi Turgay Tono, depremde yaşadıkları iki katlı evin tamamen yıkıldığını anlattı.

"50-60 santimetrelik yaşam alanımız oluştu"

Deprem anında tozlar dökülmeye başladığında eşiyle çocukların üzerine kapandıklarını belirten Tono, şöyle konuştu:

Sonrasında evin göçtüğünü hissettik. Sarsıntılar durduktan sonra çocuklara, 'İyi misiniz?' diye sorduk, iyilerdi. Ayağımın üzerine devrilen duvar nedeniyle hareket edemiyordum.



Üçlü koltuğumuz vardı, duvar onun üzerine devrilince bulunduğumuz alanda 50-60 santimetrelik yaşam alanımız oluştu. Pencerenin altındaki duvarın yıkılmaması da bizi korudu.

"Çocuklar içerde hiç korkmadı"

Yakınlarının yardımıyla enkazdan kurtarıldıklarını dile getiren Tono şunları söyledi:

Önce kızım, sonra oğlum, ardından eşim ve ben çıktım. Eşim ve çocuklarımın burnu bile kanamadan çıkması en çok sevindiğim noktalardan biri.



Çocuklar içerde hiç korkmadı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bundan sonra daha dikkatli, daha düzenli yaşamaya çalışacağız.

"8,5 buçuk saat sonra buradan bir yaşam tüneli açtılar"

Serap Tono ise deprem anında çok korktuğunu vurgulayarak şunları ifade etti: