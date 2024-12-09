İHA

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş geçtiğimiz günlerde yeniden alevlendi.

Önemli noktaları birer bire ele geçiren muhalif güçler son olarak başkent Şam'da da kontrolü sağladı.

Muhalif güçlerin Şam'a girmesiyle birlikte Beşar Esad ülkeden kaçtı.

DÖNÜŞ HAYALLERİ KURMAYA BAŞLADI: 2 LOKANTASINI KAPATACAK

Suriye'de Baas rejiminin çöküşü Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılanıyor.

Suriye'deki Esad rejiminden kaçıp Türkiye'de yaşama tutunan Suriyeli esnaf, dönüş hayalleri kurmaya başladı.

Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde iki lokantası bulunan ve 30 kişiyi çalıştıran Suriyeli Abdülkadir Hik, 11 yıl kaldığı Kahramanmaraş'tan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

"11 YIL TÜRKİYE'DE KALDIM VE İŞ YERLERİMDE 30 KİŞİ ÇALIŞIYOR"

Türkiye ve Kahramanmaraşlılara teşekkür eden Hik, "11 yıl Türkiye'de kaldım ve 9 yıldır da iki lokanta dükkanı çalıştırıyorum. İş yerlerimde 30 kişi çalışıyor. Esad'ın babası vardı. Esad geldi ve şimdi o da gitti. Bizim dünyamız bayramdan daha güzel oldu. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz bizi 11 yıl kabul etti. Türkiye'deki işlerimizi toparlayıp iki lokantamı kapatıp en yakın sürede gideceğiz. Hayatta en iyi yaşamı burada gördük. Türkiye'ye iyilikler gelsin. İnsanlardan güzel muamele gördük ve kötülük görmedik. Herkes bize iyilik yaptı" dedi.