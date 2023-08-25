Kahramanmaraş'ta yangın paniği! Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu Türkoğlu ilçesinde bulunan kağıt farikası bir anda alev alev yanmaya başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken 30 bin ton atık kağıdın kül olduğu öğrenildi.

DHA

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta alevler yükseldi...

Türkoğlu ilçesinde bulunan kağıt fabrikasının atık bölümünde, akşam saatlerinde yangın çıktı.

Durumu fark eden fabrika çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Havadan destek veriliyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti.

Bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangında şu ana kadar 30 bin ton atık kağıdın yandığı öğrenildi.

Alevler metrelerce yükseğe çıkarken, dumanlar ise adeta gökyüzünü kapladı.

Yangının görgü tanığı bir vatandaş, “Ben yan fabrikada çalışıyordum işten çıktığımda bu fabrikanın yandığını gördüm. Helikopterle müdahale ediliyor.” ifadelerini kullandı.