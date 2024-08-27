Kahramanmaraş'ta yıkılan sitenin müteahhidi: Ömür boyu binadan sorumlu olamam Kahramanmaraş'ta 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasında mahkemede ifade veren müteahhit Ali Babaoğlu, 'Biz binadan 15 yıl sorumluyuz, bir müteahhit ömür boyu bir binadan sorumlu olamaz.' sözlerini kullandı.

DHA

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok masum sivil hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde normalleşme devam ederken, bir yandan da yıkılan binaların davalarına devam ediliyor.

İnşaatta deniz kumu ve paslı demir kullanan müteahhitler, kolon kesen dükkan sahipleri gibi niceleri birçok insanın yıkılan binaların altında can vermesine sebep oldu.

'GÖZ KARARIYLA' ZEMİN ETÜDÜ YAPILDI

Bu skandallardan biri de Kahramanmaraş'ta bulunan Palmiye Sitesi'nde gerçekleşti.

Sitenin depremde yıkılması sonucu 150 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. 2 kişi ise kayboldu.

Siteyle ilgili yürütülen soruşturmada zemin etüdünün 'göz kararıyla' yapıldığı ortaya çıktı.

MÜTEAHHİTLER VE MÜHENDİSE DAVA AÇILDI

Sitenin yıkılmasıyla ilgili müteahhitler Hacı Ahmet Ersoy ve Ali Babaoğlu ile jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ARANIRKEN OĞLUNA VEKALET VERDİ

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin ifadesi alınırken, adreslerinde bulunamayan Ali Babaoğlu hakkında ise 14 Şubat 2023’te yakalama kararı çıkartıldı.

Aradan geçen zamanda izine rastlanılmayan Ali Babaoğlu’nun üzerindeki gayrimenkuller ve araçların satışı başta olmak üzere kendi adına birçok işlemi yapabilmesi için 17 Mayıs 2024’te İzmir Karşıyaka 7’nci Noteri’ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu’na vekalet verdiği ortaya çıktı.

Babaoğlu, vekaleti verdikten 3 ay sonra İzmir Karşıyaka’da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sevk edildiği adliyede SEGBİS sistemiyle Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sorgusu yapılan Ali Babaoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, ORTAĞINI YALANLADI

Aynı zamanda sitenin statik proje müellifi ve fenni mesulü de olan ve cezaevinde hakim karşısına çıkacağı günü bekleyen Ali Babaoğlu’nun mahkeme verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Babaoğlu, ortağı Mehmet Ersoy’un kendisi hakkında söylediği, “Müteahhit Ali Babaoğlu’ydu, ben müşterilere daireleri gösterdim” sözlerini de yalanlayarak şunları söyledi:

"TRAVMA GEÇİRDİM BUNALIMA GİRDİM"

"Deprem gecesi travma geçirdim, bunalıma girdim. Kahramanmaraş'ın en büyük alışveriş merkezinin sahibiydim, enkaz alında kaldım. Trabzon Caddesi’ndeki işyerlerim yıkıldı. Bu nedenle İzmir’de bulunan yazlığıma geldim.

"MÜTEAHHİT ÖMÜR BOYU BİNADAN SORUMLU OLAMAZ"

Palmiye Sitesi’ni Mehmet Ersoy ile birlikte ortak yaptık, müteahhitleri bizdik, birlikte yaptık, Palmiye sitesi yapı ortaklığı kooperatifiydi. Binamız tamamen ruhsata göre yapılmıştır, binada ruhsat dışında büyüklük bulunmamaktadır.

Yapı denetim kanununa göre biz binadan 15 yıl sorumluyuz. Bina yapımına 99 yılında başlandı, Adapazarı depremi oldu, sonra ruhsat gecikti. Bir müteahhit bir mühendis ömür boyu sorumlu olamaz.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)