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İHA

Suriye'de yaşanan iç savaşın Esad rejimini bitirmesiyle rejim döneminde ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeliler, bayram havasına büründü.

Kanlı rejimin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, özgürleşen anavatanlarına dönmeye başladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Baas rejiminin bitmesine olan sevinçlerini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİLER

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise Suriye'deki savaşın sona ermesinden memnun olduklarını, ancak Suriyelilerin artık ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini belirten Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına minnettarlıklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ KARŞILANDIK"

Akçakoyunlu Mahallesi sakinlerinden Cuma Avanda, “Suriye savaşı sona erdi, artık Suriyeliler de rahatladı. Kendi ülkelerine dönmeleri en doğrusu.” şeklinde konuştu.

Suriyeli Hüsem Kaddah, “Türkiye'de çok iyi karşılandık, burada hayatımızı devam ettirebildik. Ancak ülkemize dönme hayaliyle yaşıyoruz. Şimdi bu hayalimiz gerçek oluyor.” dedi.

Halid Dibo, “10 yıl kaldık bize karşı çok güzel hizmetler yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkürler birkaç aya gideceğiz.” diye konuştu.