İbrahim Kalın, Diyanet'in Ayasofya hutbesinin, rejim tartışmalarına dönüştürülerek suni bir gündem oluşturmaya çalışıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk kanalında katıldığı programda Sena Alkan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtıyor.

Ayasofya Camii'nin ibadete açıldığı sırada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu Cuma hutbesindeki sözlerin gündeme gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, Ali Erbaş'ın vakfiyeden alıntı yaptığını belirtti.

"ATATÜRK'E DİL UZATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hutbede Atatürk' dil uzatılması gibi bir şeyin söz konusu olamayacağının altını çizen Kalın, "Hutbede Atatürk’e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil. Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasına karar verilmiş." ifadelerini kullandı.

Kalın: Rejim tartışmaları suni bir gündemdir ViDEO

SUNİ GÜNDEM OLUŞTURMA ÇABALARI

Hutbeden Atatürk'e lanet okunduğu sonucunu çıkarmanın iyi niyetli bir yaklaşım olmadığının altını çizen Kalın, "Biz de böyle bir şeyi kabullenemeyiz. Bırakın başka bir yerde Cuma hutbesinde lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak kabul etmeyiz. Rejim tartışmasına dönüşüyor olması suni bir gündemdir." dedi.

"YAPILAN İŞ GÖLGELENMEMELİ"

Kalın, oluşturulan bu suni gündeme, CHP dahil olmak üzere muhalefetin destek verdiğini belirterek, "HDP hariç Meclis'teki tüm partilerin destek verdiği Ayasofya'nın açılması kararı üzerinden rejim tartışması çıkarmak bizi hedeften saptırmaktır. Güzel bir iş yapıldı, bu gölgelenmemeli." cümlelerini kullandı.

"HİLAFET TARTIŞMASI BİZİ HEDEFİMİZDEN SAPTIRIR"

Siyasette ortaya çıkan 'lanet' polemiği noktasında açıklamalarını sürdüren Kalın, cümlelerine şu sözlerle devam etti:

"Ali Erbaş Hoca, böyle bir niyeti olmadığını açık bir şekilde ifade etti. Bu tartışma zihinleri bulandırmaktır. Hilafet tartışması bizi hedefimizden saptırır.

Ayasofya ile ilgili 500 yıl cami olarak hizmet vermiş bir yapının tekrar camiye çevrilmesini örnek göstererek diğer ülkelerin böyle hamlelerde bulunması doğru değil. Fatih, İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı koruma altına alıyor. Eğer kendi haline bırakılsaydı belki de birkaç sene içinde yıkılacaktı."

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ VERGİ VERMELİ

Sosyal medya düzenlemeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, "Sosyal medya platformları ticari kurumlar. Bu kurumlarla ilgili bir problem yaşadığınızda bununla ilgili ulaşabileceğiniz bir muhatap yok. Türkiye'de bu ülkelerin temsilcilik açması gerekiyor. Ayrıca bu şirketler Türkiye'den para kazanıyor ve bunun vergisini vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.