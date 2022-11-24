Kamışlı'da üst düzey terörist öldürüldü

ABD askerleriyle terör örgütünün ilişkilerini sağlayan Kamışlı sorumlusu Rezan Gelo, SİHA'ların nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütünün büyük başlarını tek tek imha etmeye devam ediyor.

Taksim'deki hain terör saldırısının ardından Pençe Kılıç harekatıyla 254 terörist öldürüldü.

Kamışlı sorumlusu vuruldu

Dün de Kamışlı'da, SİHA'ların nokta atışıyla Rizan Kalo kod adlı Kamışlı'nın en üst düzey sorumlusu terörist Rezan Gelo etkisiz hale getirildi.

SİHA'lar Kamışlı'da teröristlerin aracını vurdu VİDEO

ABD "endişeliyiz" açıklaması yaptı

ABD askerleriyle boy gösteren teröristin öldürülmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin, Suriye’de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu." ifade etti.