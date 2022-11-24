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    Kamışlı'da üst düzey terörist öldürüldü

    Kamışlı'da üst düzey terörist öldürüldü

    ABD askerleriyle terör örgütünün ilişkilerini sağlayan Kamışlı sorumlusu Rezan Gelo, SİHA'ların nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:07
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütünün büyük başlarını tek tek imha etmeye devam ediyor.

    Taksim'deki hain terör saldırısının ardından Pençe Kılıç harekatıyla 254 terörist öldürüldü.

    Kamışlı sorumlusu vuruldu

    Dün de Kamışlı'da, SİHA'ların nokta atışıyla Rizan Kalo kod adlı Kamışlı'nın en üst düzey sorumlusu terörist Rezan Gelo etkisiz hale getirildi.

    SİHA'lar Kamışlı'da teröristlerin aracını vurdu VİDEO

    ABD "endişeliyiz" açıklaması yaptı

    ABD askerleriyle boy gösteren teröristin öldürülmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin, Suriye’de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu." ifade etti.

    Rezan Gelo

    Rezan Gelo

    Rezan Gelo


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