Kamu atama mülakatları kalktı mı? Atamalarda mülakat olacak mı? Adalet Bakanlığı mülakat kararı..

Kamu atama mülakatları kalktı mı? Atamalarda mülakat olacak mı? Adalet Bakanlığı mülakat kararı..

İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde yapılan mülakat konusunda yeni karar alındı. Peki kamuya atamalarda mülakatlar kalktı mı? İşte yeni detaylar..

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor.

Yeni düzenlemelerde en çok mülakat kalktı mı? Atamalarda mülakat olacak mı? gibi konular merak ediliyor.

İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, sadece merkezi sınav sonuçlarına geçerli olacak.

Peki atama mülakatları kalktı mı? İşte Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamı..

ATAMALARDA MÜLAKATLAR KALDIRILDI MI?

İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, tayinler yalnızca merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak. Mülakatın kaldırılmasıyla torpil tartışmalarının da önüne geçilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği hâller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar sadece merkezî sınav sonuçlarına göre yapılacak.

Böylelikle, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman alması ve bu konuda yaşanan aksaklıklar sebebiyle oluşan sıkıntılar giderilmiş olacak.

Bunların yanı sıra, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerek düzenleyici ve denetleyici gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alacak ve uygulamasını takip edecek.