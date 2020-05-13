Kamu çalışanlarına 18 Mayıs'ta idari izin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurmuştu.

Erdoğan'ın duyurusunun ardından kamu çalışanları beklemeye koyuldu.

Onlar için de sevindirici haber bugün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın kararıyla kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERDOĞAN'DAN KAMUYU SEVİNDİREN HABER

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”