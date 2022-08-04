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    Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek

    Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek

    İletişim Başkanı Fahrettin Koca, KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından kamu kurumlarına personel alımlarının yeni takvime göre güncelleneceğini duyurdu.
    • 04.08.2022 - 18:44
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 19:07
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    Türkiye gündeminde KPSS sorularının sızdırılması iddiası var.

    Konuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devletin tüm kurumları el koyarken farklı kollardan araştırma ve soruşturmalar devam ediyor.

    Şüpheli oturum iptal edildi

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini hem de 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların ertelendiğini açıkladı.

    Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak

    Adaylardan özür dileyen Ersoy, yeni KPSS takviminin de 17 Eylül’de başlayacağını aktardı.

    Bu gelişmeler yaşanırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamayla merak edilen bir konuyu daha açıklığa kavuşturdu.

    Süreç yeni takvime göre işleyecek

    Fahrettin Altun, kamu kurumlarının personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre yapılacağını açıkladı.

    Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde:

    "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

    KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır."

    Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek #1

    Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek #2

    Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek #3

    Kamu kurumlarına KPSS ile personel alım süreçleri güncellenecek #4


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