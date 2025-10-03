Kamu ve özel banka promosyonları 2025: İşte Ekim ayı promosyon ücretleri

Emekliler için maaş promosyonları her ay güncellenen önemli bir gündem konusu olmaya devam ediyor.

Bankaların sunduğu cazip kampanyalar, emeklilerin bütçelerine ek katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle Ekim ayında kamu ve özel bankaların açıkladığı yeni promosyon tutarları merak edildi.

Maaşını taşımayı düşünen emekliler, hangi bankanın daha avantajlı fırsatlar sunduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.

Kamu ve özel bankaların Ekim 2025 promosyonları belli de oldu.

İşte, bu ayın promosyon seçenekleri...

KAMU BANKALARI PROMOSYON ÜCRETLERİ 2025

Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşlarını bankadan alma sözü veren müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon imkânı sunuyor. Banka, bu kapsamda 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapabileceğini duyur

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankada alma taahhüdü verenlere 12.000 TL’ye kadar promosyon verileceğini vurguladı.

Maaş aralığına göre promosyon dilimleri şöyle:

10.000 – 14.999,99 TL brüt maaş grubu: 8.000 TL promosyon

15.000 – 19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 T

Vakıfbank ise "SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." diye duyurdu.

Güncel duyuru ve değişiklikler olabileceğinden resmi siteleri kontrol ediniz veya müşteri temsilcinizi arayınız.

ÖZEL BANKALARDA EKİM AYI PROMOSYONLARI 2025

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü verenlere 30.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına bağlı olarak promosyon ve ek ödüllerle toplam miktar oluşuyor.

İş Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya zaten maaşı İş Bankası’nda olan emeklilere 24.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı veriyor. Kampanya Ekim 2025 için geçerli.

Garanti BBVA, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve bunun yanında 10.000 TL’ye kadar bonus fırsatları ile toplamda 25.000 TL’ye kadar promosyon ve ödül imkanı sunuyor.

TEB, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 36 ay (3 yıl) taahhütle 21.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor. Ek olarak otomatik fatura talimatı veren müşterilere ilave promosyon veriliyor.

QNB, maaşını 3 yıl boyunca taşıma taahhüdü veren emeklilere yeni otomatik fatura talimatları, kredi kartı harcamalarında iade gibi avantajlarla birlikte toplamda 20.400 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuyor.

DenizBank, kampanya kapsamında standart promosyona ek olarak ürün kullanımı (kredi kartı, mobil bankacılık, otomatik fatura talimatı) gibi koşullarla birlikte toplamda 27.000 TL’ye kadar promosyon imkânı veriyor.

Akbank, maaşını bankaya taşıyan veya promosyon taahhüdünü yenileyen emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon, ek olarak fatura talimatı, davet kodu ve kredi kartı harcaması gibi koşullarla 30.000 TL’ye kadar nakit ödül fırsatı sunuyor.

Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyanlara yönelik kampanyasında 27.500 TL’ye kadar promosyon teklif ediyor.

Albaraka, maaşını bankaya taşıyanlara 15.600 TL’ye kadar promosyon, ayrıca ek ödüller sunuyor.