Kamuda hedef 100 milyar liralık tasarruf! İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler Kamuda harcamaları en aza indirmek için uygulanacak tedbirlerle, harcamalar en aza indirilecek. Tedbirler kapsamında zorunlu olmadıkça bina ve araç kiralamaları yapılmayacak, tanıtım ve eğitim gibi etkinliklere ara verilecek..

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Kamu maliyesinde sıkılaştırma çerçevesinde tasarruf politikaları genişliyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası kamuda yeni tasarruf tedbirleri alınacağını açıklamasının ardından tedbirler bir bir uygulanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi adına çeşitli uygulamalarla, giderler hesaplanarak, harcamalar en aza indirilecek.

İşte ilk etapta uygulanacak tedbirler

Buna göre, ilk etapta uygulanacak bazı tedbirler şu şekilde sıralandı;

- Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak.

- Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

- Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.

- Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.

- Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.

- Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.

- Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

İlk adım İçişleri Bakanlığı'ndan geldi

Tasarruf tedbirleri kapsamında, bakanların tasarrufu kendi makamlarında başlatması planlanıyor.

Bu konuda ilk adımı atan ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

Koruma araç sayıları azaltıldı

Bakan Yerlikaya kendi araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcıları’nın koruma araç ve koruma polis sayılarını azalttı.

Bu tedbirlere kabinenin diğer üyelerinin de katılacağı ifade ediliyor.