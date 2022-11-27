Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.016
-0.19%
BTXN Coin
5.80
0.17%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 602 kişinin atamasını yapacak.
    • 27.11.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şehit ve gaziler için yeni atamalar yapılacağı açıklandı.

    Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, atamalar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek.

    Törende, hak sahiplerinin ataması öğrenim durumlarına göre yapılacak.

    Birçok kadroya atama gerçekleşecek

    Hak sahiplerinden 200'ünün ataması avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, kimyager, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara gerçekleştirilecek.

    Bu kadroların yanında, 269 memur, 107 hizmetli ve 26 da sürekli işçi kadrolarına atama yapılacak.

    Atamaların sonuçları aynı gün açıklanacak

    Atamaların sonuçları aynı gün "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek.

    AA'nın haberine göre, bu atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının toplam sayısı 48 bin 39'a ulaşacak.

    Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak #1


    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği
    Gündem

    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği

    Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatıyor
    Ekonomi

    Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatıyor

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir