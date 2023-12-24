Haberler



Gündem



Kan durmuyor! Gazze'de can kaybı 20 bin 424'e yükseldi

Kan durmuyor! Gazze'de can kaybı 20 bin 424'e yükseldi 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, Gazze'deki can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti.