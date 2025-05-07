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İHA

Kanal İstanbul'daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Köprünün ayaklarının 100 metreyi ulaşması ile birlikte köprü yolu için de çalışmalar hızlandı.

Hafriyat kamyonları ve kepçeler, yolun geçeceği bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

ONLARCA VİNÇ AYNI ANDA ÇALIŞIYOR

Köprünün her iki ayağındaki işçilerin hummalı çalışması, havadan çekilen görüntülere yansıdı. Köprü projesi için onlarca vinç aynı anda çalışıyor.

Köprü ile birlikte çevredeki konutlar da yükseliyor.

KÖPRÜ KULELERİ 196 METREYE ÇIKACAK

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak.

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak. Köprünün platform genişliği 46 metre diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.