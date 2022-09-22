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    Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün ayakları yükseliyor

    Ses getiren Kanal İstanbul projesi kapsamında inşa edilen ilk köprünün ayakları yükselmeye başladı.
    • 22.09.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:30
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    Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün ayakları yükseliyor

    İstanbul'da yeni bir dönem açacak Kanal İstanbul projesinin temelleri geçtiğimiz yıl haziran ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

    Projeye yönelik çalışmalar hızla devam ederken, güzergahtaki ilk köprünün ayakları da yükselmeye başladı.

    Çalışmalarında sona yaklaşılan Kanal İstanbul projesi, havadan da görüntülendi.

    Köprünün ayakları bitmek üzere

    Drone'la çekilen görüntülerde, inşaat alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği görüldü. İnşaat alanında ise köprünün yaklaşım viyadüklerinin ayaklarının tamamlanması için vinçler kuruldu.

    Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün ayakları yükseliyor ViDEO

    Kanal İstanbul un ilk köprüsünün ayakları yükseliyor #1

    Uzunluğu bin 618 metre olacak

    Projenin tamamlanmasıyla köprü yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2 yönde 4 şeritli hizmet verecek.

    Kanal İstanbul un ilk köprüsünün ayakları yükseliyor #2

    Tasarımı dikkat çekiyor

    Köprünün platform genişliği ise 46 metre, "Diamond" geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe ulaşacak. Köprünün en yüksek kuleleri tasarımıyla da dikkat çekiyor.

    Kanal İstanbul un ilk köprüsünün ayakları yükseliyor #3


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