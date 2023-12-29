Mehmetçik, her sahada PKK'lı hainlerin peşinde.
Türkiye'yi yasa boğan, Suriye'nin kuzeyindeki hain saldırıdan hemen sonra başlayan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Şehit düşen 12 kahramanımızın daha definleri başlamadan hainleri vurmaya başlayan silah arkadaşları, hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tepesine çöktü.
Kandil'de 2, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 hain öldü
Bu kapsamda Kandil ve Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar düzenlendi.
Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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