Kandil'in muhalefete desteğini anlatan video: Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi #banasenlazımsın etiketiyle hazırlanan ve PKK/HDP'nin muhalefete açık desteğinin gözler önüne serildiği video, sosyal medyada beğeni topladı.

ensonhaber.com

28 Mayıs'ta Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli olacak.

2 gün kalan 2. tur seçim için heyecan dorukta.

Sahada kampanya sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlerin son dönemde sosyal medyada paylaştığı videolar da gündemdeki yerini koruyor.

#banasenlazımsın etiketiyle paylaşılan videolarda, muhalefetteki PKK-HDP ilişkisi vurgulanıyor.

Muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan ilişkisine yer verilen video, "Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi" başlığı ile paylaşıldı.

"Özerklik ver helalleşelim"

Videoda Kılıçdaroğlu'nun özerklik çıkışı, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' söylemi üzerinden destek açıklamaları yer aldı.

Video yine sosyal medyada beğeni toplarken aynı etiketle paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor.

Twitter kullanıcılarının #banasenlazımsın etiketiyle yaptığı paylaşımları görmek için tıklayınız.