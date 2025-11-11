Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 76 şüpheli gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kara parayla mücadele kararlılıkla devam ediyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'yasa dışı bahis', 'forex yatırım dolandırıcılığı' ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİ AKLANDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun düzenlemiş olduğu raporlarda ve bilirkişi raporuna göre, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarıldı.

PARA SİSTEME SOKULDU

Ayrıca bu sistemin, suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu iddia edildi.

4. DALGA OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirilirken, bugün dördüncü operasyon düzenlendi.

76 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu İstanbul merkezli 10 ilde, 76 şüpheli gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.