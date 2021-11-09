Kapalıçarşı'dan 'altına yatırım yapın' çağrısı

Yükselen altın fiyatları rekor kırmaya devam ederken, gram altın 570 liraya ulaştı. Kapalıçarşı'daki esnaflar, değerlendirmelerinde 'altına yatırım yapılabilir' çağrısında bulundu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ederken Kapalıçarşı'da yoğunluk yaşanıyor.

Yükselen fiyatıyla rekor kırmaya devam eden gram altının fiyatı, 570 liraya ulaşmış durumda.

İÇ PİYASA ETKİLENDİ

Dünya standartlarında ons altının 1830 dolara yükselmesi, iç piyasada altın fiyatlarını direkt olarak etkiledi.

Hareketliliğin sadece altında olmadığını belirten Kapalıçarşı esnafları, değerlendirmelerini açıkladı.

"ELİNDE PARA OLAN ALTINA YATIRIM YAPSIN"

Kapalıçarşı esnaflarından Tunahan Sarı, “Altın şu anda zirveyi görmüş durumda fakat bizler altının daha da yükselmesini bekliyoruz. İhtiyacı olan mecburen düşükten aldıysa satıyor. Şu anda gram altın 574 TL, çeyrek 920 TL, yarım bin 840 TL, tam altın ise 3 bin 680 TL’den işlem görüyor. Kendi şahsi düşüncem sene sonu altının fiyatını 600 TL civarında göreceğiz. Gümüşte de hafif bir kıpırdama var. Şu anda kilosu 7782 TL’den işlem görüyor. Anık değişmeler olursa gümüşte 9-10 bin TL’yi görebilir. Elinde para olan vatandaşın altına yatırım yapabilir.” dedi.

"HEM ALTIN HEM GÜMÜŞ UZUN VADELİ KAZANDIRACAK"

Bir başka esnaf Orhan Seven ise, “Vatandaşların altına talebi devam ediyor. Altın alımları sürüyor. Vatandaşların altın ve gümüş almalarını tavsiye ediyorum. Hem altın hem de gümüşte uzun vadeli kazandıracağını söyleyebiliriz. Yatırımcıların altını ellerinde tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Gümüşün kilogramı 7 bin 733 liradan satılıyor.” dedi.





