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    KAPICI MAAŞI 2023! Apartman görevlisi maaşları ne kadar?

    Apartman görevlileri zamlı ocak ayı maaşını merak ediyor. Peki kapıcı yani apartman görevlisi maaşları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 2023 maaşı...
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 12:22
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    KAPICI MAAŞI 2023! Apartman görevlisi maaşları ne kadar?

    2023 yılı zamlı maaşlar tüm meslek gruplarının gündeminde yer alıyor. Apartman görevlisi olarak çalışan binlerce vatandaş, zamlı maaşlarını hesaplıyor.

    Apartmanlarda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde yönetim oluşturulması zorunlu oluyor. Yönetimin olduğu apartmanlarda, kat malikleri ve yönetim toplanarak bir apartman görevlisi çalıştırma kararı alabiliyor.

    Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor.

    Peki 2023 kapıcı maaşları ne kadar olacak, kapıcılar ne kadar net maaş alacak? İşte detaylar...

    KAPICI MAAŞI 2023! Apartman görevlisi maaşları ne kadar? #1

    Kapıcı maaşı ne kadar 2023

    2023 Asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesinin ardından apartman görevlisi kapıcı maaşları aynı rakamda arttırıldı.


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