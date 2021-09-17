Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı

Van'ın İran'a açılan ve Türkiye tarafında daha önce izin verilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, İran tarafının da kapıyı açmasıyla geçişler başladı.

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs'ta Türkiye tarafından açıldı.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

İran tarafından koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek kapalı olan kapı, dün itibariyle açılınca sınır kapısında bugün hareketlilik yaşandı.

Koronavirüs testleri negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren yapılan kontrollerin ardından gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

İRANLI TURİSTLER MUTLU

Ülkeye giren İranlı turistler, sınır kapısının karşılıklı açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtip, Van'ı çok sevdiklerini söyledi.