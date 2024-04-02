Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 220 kilogram uyuşturucu yakalandı Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ortak operasyonda, tahmini piyasa değeri 95 milyon TL olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok!

Son olarak Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken bir operasyon gerçekleştirildi.

220 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Operasyon neticesinde yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Piyasa değeri 95 milyon TL

Ele geçirilen uyuşturucunun tahmini piyasa değerinin 95 milyon TL olduğu aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)