Kapıkule'de coşkulu karşılama: Gurbetçilerin anavatana yolculuğu başladı

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz tatili için memleketlerine dönüş yolculuğu başladı.

Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi sezonu yoğunlukla sürüyor.

22 Haziran'dan bu yana sınır kapılarında hareketlilik yaşanırken Kapıkule'de gurbetçiler, halk oyunları ekipleri ve ikramlarla karşılandı.

YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLDİ

Edirne'ye özgü yöresel lezzetlerin ikram edildiği karşılama, uzun yolculuk sonrası Türkiye'ye ulaşan vatandaşları sevindirdi.

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda anavatana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da gurbetçi sezonunun başladığını belirtti.

Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen vatandaşların Türkiye'ye giriş yaptığını ifade eden Sezer, son 2 günde yoğunluğun artığını söyledi.

1 HAFTADA 46 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Sezer, 1 haftalık süreçte yaklaşık 46 bin araçla giriş yapıldığını, 180 bin kişinin ülkeye geldiğini belirterek, "Bu rakamlar geçtiğimiz yıl ile benzerlik gösteriyor. Gurbetçilerimiz memleketlerine büyük bir özlem ve heyecanla geliyor. Sıla-i rahim için yola devam ediyorlar." dedi.

"BU YIL, 8 YENİ GİŞE DAHA EKLEYEREK KAPASİTEYİ ARTIRDIK"

Sınır geçişlerini hızlandırmak için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Sezer, "Bulgaristan tarafındaki yetkililerle geçtiğimiz hafta görüşmeler yaptık. Türkiye tarafında ise emniyet ve gümrük personelimize takviyeler yaptık. Toplamda 320 polis ve 850 gümrük personeli, dört sınır kapımızda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Bu yıl ayrıca 8 yeni gişe daha ekleyerek kapasiteyi artırdık. Dönüşlerde sıkıntı yaşanmaması için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.