Aralık ayında yeni yıl da yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri "Kar ne zaman geliyor?" sorusu oldu. Peki yılbaşında kar yağacak mı? Kar ne zaman gelecek?

2022 yılı Aralık ayının son zamanları yaşanırken, pek çok vatandaş kar yağışının ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. Uzman isimler bu sene soğuk bir kış geçireceğimizi öngörürken, La Nina isimli soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu vurguluyor.Peki kar ne zaman geliyor? Yılbaşında kar yağacak mı?

Kar ne zaman geliyor?

12 Aralık 2022 Pazartesi ile 16 Aralık 2022 Cuma günü arasında Türkiye, kışı daha çok hissetmeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre hava durumu Türkiye'de genel olarak yağışlı olacak.

Ayrıca 13 Aralık 2022 Salı gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer hafif kar yağışı gerçekleşecek. Cuma günü Türkiye genelinde yağışlar daha düşerken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artması öngörülüyor.

Yılbaşında kar yağacak mı?

2022 Aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken, vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Öğrenilen bilgilere göre yakın bir zamanda bir kar beklentisinin olmadığı öngörülürken, kar yağışı için kesin bir tarihin olmadığı söylendi.